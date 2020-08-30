Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве 

Отмечается, что встреча лидеров двух стран должна состояться в ближайшие недели. «Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», — говорится в сообщении.

пресс-службе Кремля также сообщили, что во время телефонного разговора Путина и Лукашенко обе стороны подтвердили готовность сотрудничать.

О том, что российский лидер провел телефонный разговор с белорусским коллегой, сообщалось ранее. Уточняется, что Путин сам позвонил Лукашенко.

Предыдущий разговор глав двух государств состоялся 24 августа. Тогда стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и «на внешнем контуре, особенно на западном направлении». Кроме того, они договорились, что граждане Белоруссии добровольно поучаствуют в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса.