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Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве 

Lenta.ru и ещё 34 30 августа 2020
Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве
Фото: РИА Новости
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о встрече в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что встреча лидеров двух стран должна состояться в ближайшие недели. «Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Кремля также сообщили, что во время телефонного разговора Путина и Лукашенко обе стороны подтвердили готовность сотрудничать.
О том, что российский лидер провел телефонный разговор с белорусским коллегой, сообщалось ранее. Уточняется, что Путин сам позвонил Лукашенко.
Предыдущий разговор глав двух государств состоялся 24 августа. Тогда стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и «на внешнем контуре, особенно на западном направлении». Кроме того, они договорились, что граждане Белоруссии добровольно поучаствуют в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса.
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Политика , В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Москва
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