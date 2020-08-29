Названы губернаторы с самыми высокими доходами 

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в 2019 году заработал больше всех других глав российских регионов. Его доход составил 202,2 млн рублей. Впрочем, источник своего благосостояния политик предпочёл в налоговой декларации не указывать.

Годом ранее он заработал больше всех на посту главы энергетической компании ПАО «Т Плюс» , откуда и перешёл на губернаторский пост в марте прошлого года, пишет «Коммерсант». Издание проанализировало декларации губернаторов и составило их неформальные рейтинги — по величине заработков, по объёмам владения недвижимости, по доходам супругов, а также по соотношению среднего дохода в регионах к заработкам их руководителей.

Второе место по доходам достаточно неожиданно занял глава Чечни Рамзан Кадыров . Дело в том, что прежде он ни разу не входил в число самых «высокодоходных» глав регионов. Однако в 2019-м его достаток резко вырос: чеченский лидер заработал 147,9 млн рублей против 7,8 млн годом ранее.

Кроме этого, он стал лидером рейтинга обладателей самых больших домов — более 2,3 тысячи квадратных метров. Кадыров также впервые попал в число крупнейших землевладельцев — 32 тысячи «квадратов».