Путин назвал дату начала учебного года 

Президент России Владимир Путин подтвердил, что новый учебный год начнётся 1 сентября в очном режиме.
«Решение принято и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю: нужно сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно», — заявил глава государства в эфире телеканала «Россия 1».
Путин отметил, что преподавателям непросто постоянно носить маски.
«Иногда это тяжело. Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через 10 минут нам стало бы уже не по себе», — сказал президент.
По его словам, к учебному процессу будут подходить гибко, в контакте с медиками.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на линейку 1 сентября придут только 1 и 11 классы.