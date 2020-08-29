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Путин назвал дату начала учебного года 

Майк Габриелян 24 минуты назад
Путин назвал дату начала учебного года
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подтвердил, что новый учебный год начнётся 1 сентября в очном режиме.

«Решение принято и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю: нужно сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно», — заявил глава государства в эфире телеканала «Россия 1».

Путин отметил, что преподавателям непросто постоянно носить маски.

«Иногда это тяжело. Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через 10 минут нам стало бы уже не по себе», — сказал президент.

По его словам, к учебному процессу будут подходить гибко, в контакте с медиками.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на линейку 1 сентября придут только 1 и 11 классы.
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Политика , Общество , Владимир Путин
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