Россия вызвала посла Норвегии после скандала

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Посла Норвегии России Руне Ресаланда вызвали в МИД в связи с высылкой из Осло российского дипломата, передает корреспондент РИА Новости.

Машину главы норвежской дипмиссии заметили у здания внешнеполитического ведомства.

Служба безопасности полиции Норвегии (PST) в середине августа сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны "российскому разведчику".

Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

МИД Норвегии подтвердил РИА Новости, что одного из дипломатов российского посольства объявили персоной нон грата. Теперь ему предстоит покинуть страну.