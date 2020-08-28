Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Российский МИД вызвал норвежского посла из-за высылки дипломата из Осло 

РИА Новости и ещё 14 53 минуты назад
Россия вызвала посла Норвегии после скандала
Фото: РИА Новости
Посла Норвегии в России Руне Ресаланда вызвали в МИД в связи с высылкой из Осло российского дипломата, передает корреспондент РИА Новости.
Машину главы норвежской дипмиссии заметили у здания внешнеполитического ведомства.
Служба безопасности полиции Норвегии (PST) в середине августа сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны "российскому разведчику".
Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
МИД Норвегии подтвердил РИА Новости, что одного из дипломатов российского посольства объявили персоной нон грата. Теперь ему предстоит покинуть страну.
Главу российской дипмиссии в Осло Теймураза Рамишвили проинформировали об этом решении. Имя дипломата не называлось.
Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
Последние новости
Белоруссия, коронавирус и экономика. Путин дал большое интервью Белоруссия, коронавирус и экономика. Путин дал большое интервью Найден фактор, влияющий на летальный исход при коронавирусе Найден фактор, влияющий на летальный исход при коронавирусе Урок клиники "Шарите" для России Урок клиники "Шарите" для России
Политика , Другое , Теймураз Рамишвили , МИД , РИА Новости , Норвегия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Российский ракетчик выдал гостайну Украине
Российский ракетчик выдал гостайну Украине
Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко
Суд арестовал всю недвижимость и акции завода Порошенко
«Будет другой человек»: Невзоров о состоянии Навального
«Будет другой человек»: Невзоров о состоянии Навального
Видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Опубликовано видео соревнований «Чистое небо-2020»
02:30
Опубликовано видео соревнований «Чистое небо-2020»
Армия
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
00:32