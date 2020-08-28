Россия застраховала Белоруссию от революции 

Владимир Путин
откликнулся на просьбу Александра Лукашенко
— сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску
. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске?
В четверг Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», сообщил, что по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов
для помощи Белоруссии
, если такая необходимость возникнет.
Российский президент пояснил, что резерв «не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. Путин обрисовал подобную ситуацию: экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, приступают „просто к разбою“ — поджогам машин, домов, банков, к попыткам захватов административных зданий и т.д. Путин отметил, что на процессы в Белоруссии хотят влиять извне ради определенных политических интересов.
»На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны — и европейские, и американцы», — указал президент России.
Глава государства напомнил о том, что у России
есть обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности. В рамках Договора о Союзном государстве, и в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства — члены этих организации должны оказывать друг другу помощь в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности, отметил Путин. Он сообщил, что в недавнем разговоре с Лукашенко заверил: Россия исполнит все свои обязательства.
На слова Путина незамедлительно отреагировали как на Западе, так и в самопровозглашенном штабе белорусской оппозиции. Премьер Польши
Матеуш Моравецкий заявил, что России необходимо отказаться от своих обязательств перед Белоруссией в рамках ОДКБ и Союзного государства. Участие российских правоохранителей в обеспечении порядка в Белоруссии было бы «враждебным актом» и нарушением международного права и прав человека, — цитировал Моравецкого ТАСС.
Координационный совет (КС) белорусских оппозиционеров выпустил заявление, в котором назвал «недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси». «Это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — утверждают в КС.
Было бы обращение, а статьи найдутся
Белорусские оппозиционеры лукавят, когда пишут в своем заявлении, что «основанием для использования механизмов ОДКБ является исключительно вооруженное нападение», отмечают эксперты.
«Президент России сослался на норму Договора об ОДКБ — статью 2, которая предусматривает оказание помощи не только в случае внешней агрессии, но и в случае угрозы внутренней стабильности», — пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.
«Собственно Путин обозначил эти угрозы, а также перечень событий, в случае которых Россия может вмешаться — захват административных зданий, поджоги, разбои и так далее», — указал Минченко.
Добавим, что в Договоре о Союзном государстве России и Белоруссии прописано, что «обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с преступностью» (а разбой, вандализм, попытки свержения власти — уголовные преступления) входит в список общих задач обоих государств.
Упомянутые положения договоров об ОДКБ и Союзном государстве до сих пор ни разу не применялись, сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы
по делам СНГ Константин Затулин
.
«В случае если обращение со стороны Республики Беларусь об оказании помощи будет направлено России, нам придется его рассмотреть», — пояснил депутат. «Статус российских правоохранителей на территории республики в таком случае должен быть установлен белорусским государством. В Союзном договоре указана лишь возможность обращения, детали и функции не расписаны», — указал собеседник.
Понадобится совместный приказ двух МВД
В действующем законе «О полиции» говорится — по решению президента полицейские могут участвовать в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Сложность в том, что на практике участие МВД России в международных полицейских операциях проходило под эгидой ООН
или ОБСЕ
, пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов.
Участие российских правоохранителей в поддержании порядка в Белоруссии должно быть прописано в соглашении двух стран, которое должно базироваться на Союзном договоре или Договоре об ОДКБ, сказал собеседник. «На основании этого соглашения МВД двух стран издают совместный приказ», — пояснил Ворожцов. В этом приказе, собственно и должен быть очерчен круг обязанностей российских правоохранителей, отметил собеседник.
Ворожцов предположил: российский резерв может понадобиться в случае простой нехватки белорусских правоохранителей при обеспечении порядка на митингах (например, в оцеплении) и при пресечении беспорядков. «Вполне возможно, что в совместном приказе функции и прерогативы белорусских силовиков и их российских коллег будут разграничены», — пояснил эксперт.
«Главная задача силовых подразделений — поддержание общественной безопасности и пресечение экстремистских выходок. Возможны различные меры — от отсечения агрессивно настроенных людей от основной массы мирных участников акций, до (в случае массовых беспорядков) масштабного применения специальных средств — дубинок, водометов и так далее, — пояснил газете ВЗГЛЯД ветеран украинского спецподразделения «Беркут», ныне депутат Народного совета ДНР Юрий Сивоконенко. — Главное не допустить промедления, подобного тому, что было в Киеве, которое может оказаться преступным».
«На территории другой страны российские полицейские действуют в соответствии с законодательством этой страны, если оно не противоречит законам Российской Федерации», — уточнил генерал-майор Ворожцов. В случае с Белоруссией права и обязанности правоохранителей прописаны в законе «Об органах внутренних дел», где говорится о применении правоохранителями спецсредств и боевой техники.
Там же предусмотрена ответственность милиционеров и бойцов ОМОНа за злоупотребление полномочиями. За превышение, сопряженное с насилием, мучением и даже оскорблением потерпевшего, либо за злоупотребление оружием или спецсредствами по статье 426 белорусского УК может грозить срок от 3 до 10 лет.
Россия вмешается, если протест перерастет в мятеж
«Думаю, что России надо поддержать белорусских правоохранителей. Ведь в Минске полная аналогия с киевским майданом 2014 года — очень похожи скачущие и скандирующие оппозиционеры. Видно, что и кукловоды те же», — отметил Сивоконенко. «То, что происходит сейчас в Белоруссии, угрожает не только белорусско-российским отношениям, это угроза всему русскому миру. Необходимо действовать», — подчеркнул экс-сотрудник «Беркута».
Впрочем, как отмечает политолог Минченко, пока что Россия лишь обнародовала предупреждение — белорусские оппозиционеры не должны пытаться свергнуть власть силой, как это произошло на Украине. «Там все началось как раз с захвата административных зданий, региональных органов власти и отделов правоохранительных органов, где есть оружейные комнаты, — напомнил эксперт. — Именно эти действия президент обозначил как недопустимые, и именно в этом случае Россия может вмешаться».
«Если говорить о гипотетическом сценарии, то сам факт вмешательства российских силовиков, совершенно очевидно, нарастит антирейтинг России внутри Белоруссии. Это существенный риск, и он при принятии решений безусловно будет учитываться», — подчеркнул Минченко.
«В первую очередь, заявление российского президента — это предостережение и для внешних игроков, и для внутренних белорусских радикалов, которые хотели бы незаконными методами попытаться свергнуть Лукашенко», — отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин
.
Вместе с тем, Путин в своем интервью подчеркнул, что Москва рассчитывает на мирное разрешение белорусского кризиса, заметил эксперт. «Наш президент указал, что Лукашенко готов к проведению конституционной реформы, к новым выборам парламента и президента», — уточнил Данилин. По сути дела, Москва предложила Белоруссии приблизительный набросок действий по урегулированию кризиса в предстоящее время, чтобы не потребовалась силовая помощь, полагает политолог.