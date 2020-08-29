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Четыре российских журналиста, лишенные аккредитации МИД Белоруссии, покидают республику 

ТАСС и ещё 10 2 часа назад
Четыре российских журналиста покинут Белоруссию
Фото: ТАСС
Четыре российских журналиста, лишенные аккредитации МИД Белоруссии, покидают республику. Об этом сообщил ТАСС в субботу пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев.

"Четыре российских журналиста лишены аккредитации МИД Белоруссии, сотрудники посольства обеспечивают их выезд из республики в соответствии с решением белорусских правоохранительных органов", — сказал дипломат. ​​​​​

Он уточнил, что они работали на агентство Associated Press и немецкий телеканал ARD.
Ранее в Белорусской ассоциации журналистов сообщали, что их лишили аккредитации решением Межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности.
До этого из-за отсутствия аккредитации из Белоруссии высылали корреспондентов чешского телеканала "Настоящее время" и российского телеканала "Дождь", также были депортированы журналисты "Радио Свобода".
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Политика , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , МИД , Associated Press , радио "Свобода"
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