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Путин обратился к россиянам из-за коронавируса 

Мария Иванова 1 час назад
Президент России Владимир Путин призвал россиян «по возможности» соблюдать ограничительные меры, введенные специалистами из-за коронавируса. Ситуацию с пандемией он прокомментировал в интервью «России 24», беседа опубликована на YouTube.

«Хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Чем дисциплинированнее будем, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул президент.

Также Путин поблагодарил медиков.

«Еще раз с восхищением хочу сказать о работе наших медиков. Вообще это в традициях всех народов России, русского народа и других народов, — мобилизовываться, когда приходит какая-то общая угроза. Так получилось и в этот раз», — заявил Путин.

Путин призвал отдать должное федеральным и региональным органам власти, которые смогли быстро мобилизовать ресурсы и сконцентрировать их на решении проблем.

«Во главу угла, я много раз об этом сказал, мы поставили главное — жизнь и здоровье людей», — подчеркнул президент.

По словам Путина, благодаря всем принятым мерам и общим усилиям России удалось пройти пик заболеваемости коронавирусом. Президент заявил, что в восьми регионах страны популяционный иммунитет превысил 25 процентов.
Как сообщал «Рамблер», ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. По ее данным, суточный прирост новых случаев не превышает 0,5 процента, а у примерно четверти российских врачей, работающих в коронавирусных больницах, есть антитела.
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Политика , Видео , Татьяна Голикова , Владимир Путин
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