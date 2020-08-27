Путин рассказал о позиции России по Белоруссии

"Вы понимаете, что измерение Союзного государства, конечно, оставаясь приоритетом для нас, сейчас, наверное, вот в эти дни, не стоит во главе угла, безусловно. Хотя, конечно, определенная правовая база, на которой зиждется Союзное государство — эта правовая база остается и так далее. Но вы понимаете, что сейчас президенты общаются напрямую, здесь никаких связующих звеньев не требуется", — добавил Песков.