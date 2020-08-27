Путин рассказал о позиции России по Белоруссии

Президент России Владимир Путин рассказал о позиции страны в отношении ситуации в Белоруссии.
По его мнению, Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем.
Он добавил, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя в сложившейся ситуации достаточно сдержанно.
Необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет. Путин надеется, что и не будет. С этим, по его словам, согласны и в Москве, и в Минске.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин в интервью выскажется по ситуации в Белоруссии.
"Там будет про Белоруссию, в том числе", — отметил пресс-секретарь и добавил, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, что Путин и Лукашенко общаются напрямую и никаких связующих звеньев не требуется.
"Вы понимаете, что измерение Союзного государства, конечно, оставаясь приоритетом для нас, сейчас, наверное, вот в эти дни, не стоит во главе угла, безусловно. Хотя, конечно, определенная правовая база, на которой зиждется Союзное государство — эта правовая база остается и так далее. Но вы понимаете, что сейчас президенты общаются напрямую, здесь никаких связующих звеньев не требуется", — добавил Песков.