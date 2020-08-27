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Владимир Путин прибыл в Крым 

ИА Regnum и ещё 3 49 минут назад
Путин прибыл в Крым
Фото: Reuters
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Республику Крым 27 августа для участия в церемонии открытия движения по трассе «Таврида.
Глава государства не только примет участие в открытии движения по новой трассе, но и лично проедет по одному из них, сообщил „Интерфакс“.
Как сообщало ИА REGNUM, трасса „Таврида“ протяженностью более 250 км соединит Керчь и Севастополь. Строительство трассы началось в мае 2017 года. Окончательно в эксплуатацию трасса будет введена в конце декабря 2020 года, запуск движения по ней планировали открыть в сентябре.
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Политика , Владимир Путин , Интерфакс , Республика Крым
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