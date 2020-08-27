Путин прибыл в Крым

Глава государства не только примет участие в открытии движения по новой трассе, но и лично проедет по одному из них, сообщил „Интерфакс“.

Как сообщало ИА REGNUM, трасса „Таврида“ протяженностью более 250 км соединит Керчь и Севастополь. Строительство трассы началось в мае 2017 года. Окончательно в эксплуатацию трасса будет введена в конце декабря 2020 года, запуск движения по ней планировали открыть в сентябре.