Россия создала резерв силовиков для Белоруссии

Россия по просьбе избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, но он пока не будет использован. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг в интервью Сергею Брилеву. Фрагмент беседы был показан в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", — сказал президент.