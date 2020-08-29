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Учебный год точно начнется 1 сентября — Путин 

Москва24 и ещё 6 31 минуту назад
Путин назвал дату начала учебного года
Фото: ТАСС
Владимир Путин подтвердил начало учебного года для школьников и студентов с 1 сентября. По его словам, решение принято на региональном и правительственном уровнях.

"Нужно сделать все, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно", — сказал президент в интервью на телеканале "Россия 1".

Он признал, что носить маску долгое время бывает сложно.

"Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через 10 минут нам стало бы уже не по себе", — объяснил глава государства.

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Политика , Образование , Общество , Владимир Путин
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