Путин назвал дату начала учебного года

Владимир Путин подтвердил начало учебного года для школьников и студентов с 1 сентября. По его словам, решение принято на региональном и правительственном уровнях.
"Нужно сделать все, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно", — сказал президент в интервью на телеканале "Россия 1".
Он признал, что носить маску долгое время бывает сложно.
"Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через 10 минут нам стало бы уже не по себе", — объяснил глава государства.