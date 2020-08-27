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Посольство РФ ответило на санкции США против российских НИИ 

Общественная служба новостей и ещё 37 1 час назад
Введение США санкций в отношении пяти российских НИИ и обвинения РФ в разработке химического оружия беспочвенны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Напомним, что 26 августа США расширили санкции в отношении России, внеся в списки пять научно-исследовательских институтов. Американские власти подозревают их в работе над биологическим и химическим оружием.

«Оно (уведомление США — прим.) вызывает у нас недоумение. никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие «наличия весомых оснований полагать», — приводятся слова Антонова на официальной странице российского посольства в Facebook.

Посол РФ также заметил, что организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) «ещё в 2017 году подтвердило полное выполнение Россией положений Конвенции в части ликвидации запасов химического оружия».

«Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям», — отметил дипломат.

Если кого и надо подозревать в обладании химоружия, то это США, заметил Антонов.

«Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации», — заключил российский политик.

Сообщение Посольство РФ ответило на санкции США против российских НИИ появились сначала на Общественная служба новостей.
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Политика , Видео , В мире , США , Анатолий Антонов , ОЗХО
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