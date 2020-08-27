Президент с автоматом в руках: признак силы или слабости? 

Александр Лукашенко недавно взорвал интернет оригинальным перфомансом. Вместе со своим пятнадцатилетним сыном он пролетел на вертолёте над протестующим Минском.
Приземлившись в своей резиденции, Александр Григорьевич вышел за оцепление Дворца Независимости и приободрил охранявших его силовиков. Всё это время президент Беларуси и его сын были с АКС-74У в руках и в экипировке спецназа. Оппозиционные издания утверждают, что Лукашенко потерял связь с реальностью, сошёл с ума. В лучшем случае они говорят, что Лукашенко ведет себя нецивилизованным образом, не по-европейски, неадекватно. Однако ведь, Лукашенко переоделся в костюм Альенде не по придури, он желал донести всем на свете свое заявление в наглядных, так сказать, образах. Он заявил, что за власть будет сражаться до смерти. Лично. Не жалея животов не только силовиков и своего, но и любимого сыночка. А самое забавное, что абсолютно все, даже самые активные сторонники лукашенковского сумасшествия, этот «месседж» уловили самым продуктивным образом. Абсолютно все всё прекрасно поняли. Этот человек власть мирно не отдаст. Ранее Лукашенко то же самое заявил традиционным вербальным образом, сказал, что никуда не убежит, и даже пригрозил местью в ипостаси не то призрака, не то зомби: «Выборы мы уже провели. И пока вы меня не убьете, других выборов не будет… Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать страну» Политика в нашем мире все более театрализуется. Многие власть предержащие уповают больше на информационные технологии, чем на осмысленность и аргументированность собственной позиции. Да и о какой позиции речь? Рассмотрение, анализ, учёт политических программ в современной политической повестке давно занесен в красную книгу. Сами программы больше похоже на листовки «за все хорошее, против всего плохого». Разделение на левых и правых в политике все условнее. Лозунги и речи политиков становятся все однотипнее. Нередко политики плагиатят друг друга, как недавно Байден на съезде демократов, повторивший слово в слово фразу какого-то канадца. Сложно найти политика, который бы сам был теоретиком, экспертом хоть в чем-то, который бы сам себе писал речи, да хотя бы читал не по бумажке. Сейчас политики — все больше актеры, чем управленцы. Те, кто изучал историю, помнят: раньше в этом плане было все серьезно. «Рабочий вопрос», «крестьянский вопрос», «империализм», «капитализм», «социализм», вот это все. Программы партий были содержательными документами, их писали лидеры или идеологи партий, они изучались и обсуждались общественностью. Все партии издавали свои газеты и не такие, как сейчас, сайтики партий, а с разворотами серьезного политического лонгрида без картинок. В пивных шли жаркие споры о классовой борьбе и так далее. Был такой английский политик барон Уильям Беверидж, который в 1941 году сделал доклад «Социальное страхование и другие виды социального обслуживания», 600 тысяч экземпляров которого раскупили за пару недель. Можно ли что-то подобное представить сегодня? Да в 2020 году с таким названием доклада барон не продал бы и десяти экземпляров. В нашу эпоху политический процесс сфокусировался на персоналиях, на фейках, компроматах и скандальчиках. На кого компромата у противников задействовано меньше, кто оскандалился в твиттере не так громко, тот и победил. Во многом так стала работать демократия, по крайней мере западная Обратной стороной театрализации и твиттеризации политики становится деградация самого объекта — публики. Людей приучили к самому примитивному политическому продукту — крикам, воплям, акциям и прочему водевилю. Политическую пропаганду проще встретить в виде комиксов, нежели в виде фолиантов. Вот и Лукашенко сначала сказал на митингах словами, а потом снялся в специальном клипе для тех, кто слов не понимает или не воспринимает. В чем-то, наверное, такая логика оправдана. Результат, по крайней мере, налицо. Лукашенко был понят всеми. Что касается этой его акции устрашения с точки зрения текущего момента белорусского кризиса, то власть явно перехватила инициативу, а оппозиция перешла в режим длительной осады по типу движения французских жилетов, назвав этот вынужденный тактический ход «мирной революцией». Революцией теперь уже и не пахнет, скорее наоборот, начинается фаза подавления «революции». Не знает Тихановская Жоржа Жака Дантона, не слыхала классического: оборона есть смерть всякого восстания. Поэтому перфоманс Лукашенко показывает скорее его силу в данный конкретный момент, перехват им инициативы. К тому же Лукашенко сумел развернуть сильные тылы. Во-первых, за него выступает Путин. Во-вторых, за него выступает Китай. Китайский МИД уже заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси. А министр иностранных дел КНР и член госсовета КНР Ван И сейчас посещает европейские страны. Его поездка направлена в том числе на «на дальнейшее сохранение мира и развития на планете… В настоящее время страны мира не только страдают от пандемии, но и сталкиваются с многочисленными угрозами и вызовами унилатерализма, протекционизма и возрождения мышления „холодной войны“» (из совместной пресс-конференции с Луиджи Ди Майо). Разумеется, позицию ЕС по Беларуси Китай считает унилатерализмом. Ван И будет давить на европейские страны из-за Лукашенко. Если же посмотреть на эту акцию устрашения несколько более широким, историко-политическим взглядом, то это признак скорее слабости Говорят, что Александр Григорьевич Лукашенко — самый сильный политик в бывшем СССР. Его поддерживают граждане, у него есть харизма, он сильный управленец, обладает безупречным политическим чутьем и так далее. Хвалить Лукашенко действительно можно долго, ибо фигура эта видная, личность незаурядная, да и результатами он может похвастать. Может быть, и вправду самый сильный политик в бывшем СССР. Сам Лукашенко не раз намекал, что в выборах президента единого с Россией государства он бы в аутсайдерах не остался. Но не стоит слишком погружаться в эпоху, соперники у Лукашенко для сравнения, прямо скажем, не политические гиганты. Можете представить, скажем, Леонида Ильича Брежнева, носящегося по Кремлю с «калашом»? Пусть даже молодого, красивого. А ведь Леонид Ильич — заслуженный ветеран Великой Отечественной войны, мог себе позволить, в случае чего. А Сталина со «светкой»* или Ленина с «трехлинейкой»? А они, как-никак, были революционерами, вождями не одного вооружённого восстания. Сталин матерел на фронтах Гражданской войны, а во время Великой Отечественной несколько раз выезжал на передовую. Был стреляный воробей. Но как-то картинка такая в голову не лезет. А можете представить, скажем, Франклина Рузвельта или Черчилля, пиарищихся на игре в хоккей или футбол? Таким фиглярством крупные политики не занимались не только потому, что это было не в моде, но и по причине собственной более высокой интеллектуальной подготовки. Если ты действительно определяешь теоретические основы программы развития страны, то привлекать внимание общественности к своим спортивным увлечениям нужды не будет. Если посмотреть на вооруженного Лукашенко с сыном с высоты исторического взгляда, то кроме как клоунадой этот перфоманс не назовешь Если посмотреть на стиль Лукашенко с высоты историко-психологического взгляда, то такое поведение похоже на своеобразную компенсацию. Стремление показать всем, что он настоящий мужик и тем самым доказать всем и себе, что он сильный политик. Честно говоря, выглядит такое поведение жалко и скорее указывает на неуверенность. В эту концепцию прекрасно вписываются странные отношения Александра Григорьевича со своим сыном. Он везде его таскает за собой, в том числе в дипломатические поездки, наряжает в военную форму и так далее. Попытка Лукашенко воспитать смену в лице сына не первая в политике. Были Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, были Чан Кайши и Цзян Цзинго, был Хафез Асад и есть Башар Асад, были и есть, наконец, Буши и кланы типа Кеннеди. Но никто не устраивал из воспитания смены подобное Лукашенко посмешище. Он таскает и опекает своего Колю, как взволнованная мамаша. Однако эта лукашенковская слабость — слабость не собственно Лукашенко, а скорее всей нашей эпохи снежинок**, геймеров и хипстеров. * Прозвище СВТ — самозарядной винтовки Токарева. ** Поколение снежинок — оскорбительный термин для обозначения поколения, годы взросления которого пришлись на начало XXI века. Название подчёркивает уязвимость молодых людей и их уверенность в своей исключительности.