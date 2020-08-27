Крайне расстроена: Меркель дала сигнал Кремлю

Канцлер Германии (главный посредник, через которого осуществляется связь российского президента связи с Западом), по словам двух чиновников, знакомых с мнением Меркель и согласившихся обсуждать проходящие внутри правительства дискуссии на условиях анонимности, крайне расстроена тем, что Путин не проявляет в этом деле никакой гибкости.

Хотя Меркель, как правило, высказывается, тщательно подбирая слова, тон ее заявлений в отношении России стал жестче. Менее чем через два часа после того, как врачи берлинской клиники определили, что Навальный, известный критик Путина, вероятно, был отравлен, Меркель потребовала от Путина «в срочном порядке провести всестороннее расследование этого дела» и установить причастных к нему лиц.

Скорость, с которой она отреагировала на инцидент, по мнению чиновников, должна была дать понять Кремлю, насколько серьезно Меркель к нему относится. Этот инцидент находится в числе основных поводов для недовольства, среди которых, помимо прочих, следует назвать убийство, совершенное средь бела дня летом прошлого года в берлинском парке, и совершенная в 2015 году кибератака на компьютерную сеть Бундестага , нижней палаты Германии.

Меркель, выросшая в Восточной Германии и владеющая русским языком, пыталась использовать свое положение, чтобы установить связи с Путиным, который в годы, предшествовавшие падению Берлинской стены в 1989 году, был лейтенантом КГБ и служил в Дрездене

Ограниченные возможности влияния

Проблема заключается в том, что то влияние, которое она могла оказывать, похоже, в значительной степени ослабло. Всеобщее осуждение по поводу аннексии Россией Крыма не изменили сложившейся ситуации, даже несмотря на то, что Путин был исключен из «Большой восьмерки».

А поскольку президент США Дональд Трамп с головой погрузился в предвыборную кампанию, пытаясь переизбраться на второй срок, а длительное пребывание Меркель у власти в следующем году подходит к концу, Путин вполне может чувствовать себя смелее и действовать, не опасаясь наказания.

В среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков , как и прежде, отмахнулся от ее призывов провести расследование, назвав заявления о возможном отравлении Навального «поспешными».

«Как мы можем говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества», — отметил он во время телефонной конференции.

В четверг в самолете, летевшем в Москву, лидер оппозиции Навальный внезапно почувствовал себя плохо, а в субботу его доставили в Берлин.

В понедельник медики берлинской клиники «Шарите» заявили, что хотя конкретное отравляющее вещество еще не выявлено, они обнаружили следы ингибитора холинэстеразы, возможного отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Более жесткие меры

Как минимум один депутат от партии Меркель — Михаэль Бранд (Michael Brand) — призвал Европейский Союз и Германию принять «более жесткие меры, чтобы остановить рост числа убийств, совершаемых при поддержке государства». Другие же берлинские чиновники заявили, что говорить о санкциях пока рано.

Как сообщают в МИДе России, США пригрозили принять жесткие ответные меры, если отравление подтвердится, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также призвал провести «всестороннее прозрачное расследование».

Песков заявил, что «нет никакой причины» для ухудшения отношений России с западными странами из-за ситуации с Навальным. Отвечая на вопрос о том, что Меркель недовольна позицией Путина, он заявил, что Кремль полагается на официальные заявления Германии об отношениях между двумя странами.

Другие в Москве не столь оптимистичны. «Конечно, это очень плохо сказывается на отношениях России с Германией и Европой», — сказал Андрей Кортунов , Генеральный директор созданного Кремлем Российского совета по международным делам.

По его словам, на фоне антикремлевских протестов на российском Дальнем Востоке и народного восстания против поддерживаемого Путиным белорусского президента Александра Лукашенко Запад может увидеть в отравлении видного оппозиционера «признак того, что Путин теряет контроль над ситуацией».

Если трения в отношениях достигнут пика, под угрозой могут оказаться такие проекты, как строительство газопровода «Северный поток — 2», проходящего по дну Балтийского моря, который отстаивало правительство Меркель, несмотря на ожесточенную критику со стороны США и стран-членов ЕС.

«Это может нарушить баланс внутри ЕС, и не исключено, что немцы будут вынуждены пойти на уступки», — сказал он.

Никаких признаков ослабления давления на организацию Навального в России не наблюдается. Влиятельный бизнесмен Евгений Пригожин , известный как «повар Путина», заявил, что «намерен раздеть и разуть» активиста и его союзников, поскольку он добивается исполнения судебного решения, согласно которому возглавляемый Навальным Фонд борьбы с коррупцией , должен выплатить компании Пригожина, выигравшей дело о клевете, 88 миллионов рублей.

Отсутствие доверия

Уровень доверия между Меркель и Путиным как никогда низок, и после захвата Путиным украинского Крымского полуострова в 2014 году и по причине поддержки Путиным украинских сепаратистов на Донбассе на востоке Украины отношения продолжают ухудшаться.

В мае Меркель назвала предполагаемое участие России в кибератаке на компьютерную сеть Бундестага в 2015 году «возмутительным». Вместе с тем прокуратура Германии выдвинула уголовное обвинение подозреваемому в убийстве гражданина Грузии, совершенном средь бела дня в парке Тиргартен в августе прошлого года. Говорят, за этим стоят российские государственные структуры.

Эта бандитская расправа была в центре внимания во время последней встречи Меркель с Путиным, состоявшейся в Париже в рамках декабрьского саммита по урегулированию конфликта на Украине. Тогда Меркель повторила свое требование об участии России в расследовании убийства гражданина Грузии, и Путин согласился.

Но, как отмечают немецкие официальные лица, никакой помощи в расследовании Россия не оказывает и, видимо, оказывать не собирается.