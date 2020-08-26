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«Надо найти»: Кремль сделал заявление по Навальному 

Мария Иванова 59 минут назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти заинтересованы в расследовании случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Песков заявил, что в Кремле терпеливо относятся к «поспешным формулировкам» об отравлении Навального, но пока с таким диагнозом «категорически не согласны».

«Надо найти отравляющее вещество! Как мы можем говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества?» — заявил Песков.

Он подчеркнул, что многочисленные анализы, которые провели врачи в России, не выявили яда в организме Навального.

«В любом случае мы заинтересованы понять и определить, что случилось с больным, но пока не можем сделать этого», — заключил представитель Кремля.

Как сообщал «Рамблер», Навального госпитализировали утром 20 августа. Оппозиционеру стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске. Потерявшего сознание Навального отвезли в реанимацию местной больницы. Позже стало известно, что он в коме и на искусственной вентиляции легких.
Представители Навального сообщили, что перед полетом он пил черный чай в кафе аэропорта. По их мнению, оппозиционера могли отравить, подмешав что-то в напиток.
Позже оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие врачи заявили, что клинические исследования указывают на отравление Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По их словам, случившееся с оппозиционером «серьезно», но острой угрозы для его жизни нет.
Глава Бюро судебно-медицинской экспертизы Депздрава Москвы Сергей Шигеев заявил, что отравление пока не доказано. По его словам, ингибиторы холинэстеразы в организме Навального могли быть составной частью различных лекарств — акридинов, пиперидинов и карбаматов.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Дмитрий Песков
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