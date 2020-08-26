Спасение от COVID-19: к РФ обратились 27 стран

Иностранные государства заинтересованы в приобретении российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в ходе совещания с членами правительства РФ.
«Выразили желание для приобретения российской вакцины 27 стран мира. Это разные формы — в формате совместных разработок, клинических исследований, закупок, гуманитарной помощи. Среди них — Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и ряд других государств», — сказала Голикова.
«Известия» ранее сообщили, что Минздрав России выдал Центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса. В исследовании примут участие 40 тыс. добровольцев в возрасте от 18 лет.