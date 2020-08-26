Спасение от COVID-19: к РФ обратились 27 стран

«Выразили желание для приобретения российской вакцины 27 стран мира. Это разные формы — в формате совместных разработок, клинических исследований, закупок, гуманитарной помощи. Среди них — Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и ряд других государств», — сказала Голикова.