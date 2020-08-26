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Судьба Белоруссии. Главное

Захарова сказала, где на Украине можно обсудить «принадлежность Крыма»

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что на Украине нет эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма.
Захарова нашла место в Киеве для обсуждения Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Захарова в Facebook заявила, что «не согласна» с Зеленским, на Украине есть «вполне эффективная площадка для обсуждения «принадлежности Крыма».
«Киев, Пейзажная аллея, 1», – заявила она.
Пейзажная аллея — зона отдыха в Киеве. Берет начало от смотровой площадки возле Национального музея истории Украины и завершается между зданиями 36 и 40 по улице Большой Житомирской.
Напомним, Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Политика,В мире,Украина,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД,Республика Крым,
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