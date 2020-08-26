Захарова нашла место в Киеве для обсуждения Крыма

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Захарова в Facebook заявила, что «не согласна» с Зеленским, на Украине есть «вполне эффективная площадка для обсуждения «принадлежности Крыма».

«Киев, Пейзажная аллея, 1», – заявила она.

Пейзажная аллея — зона отдыха в Киеве. Берет начало от смотровой площадки возле Национального музея истории Украины и завершается между зданиями 36 и 40 по улице Большой Житомирской.

Напомним, Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма.