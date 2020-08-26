Захарова нашла место в Киеве для обсуждения Крыма

Захарова в Facebook заявила, что «не согласна» с Зеленским, на Украине есть «вполне эффективная площадка для обсуждения «принадлежности Крыма».
«Киев, Пейзажная аллея, 1», – заявила она.
Пейзажная аллея — зона отдыха в Киеве. Берет начало от смотровой площадки возле Национального музея истории Украины и завершается между зданиями 36 и 40 по улице Большой Житомирской.
Напомним, Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма.
Президент России Владимир Путин
подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.