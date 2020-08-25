Зеленский заявил о намерениях вернуть Крым 

"Мы вернем его обратно. Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию, — сказал он во вторник в интервью телеканалу Euronews. — За шесть лет не было создано крепкой платформы для поднятия этого вопроса".