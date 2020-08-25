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Судьба Белоруссии. Главное

Зеленский заявил о намерениях вернуть Крым 

ТАСС и ещё 4 33 минуты назад
Зеленский заявил о намерениях вернуть Крым
Фото: EPA
Президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма, но заявил о намерениях вернуть полуостров.

"Мы вернем его обратно. Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию, — сказал он во вторник в интервью телеканалу Euronews. — За шесть лет не было создано крепкой платформы для поднятия этого вопроса".

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Политика , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Республика Крым
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