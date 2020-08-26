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МИД Белоруссии указал Лондону на недопустимость санкционного вмешательства в дела страны 

ТАСС и ещё 23 3 часа назад
МИД Белоруссии указал Лондону на недопустимость санкционного вмешательства в дела страны
Фото: Ura.Ru
МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора с парламентским заместителем Министра иностранных дел Великобритании Уэнди Мортоном подчеркнул недопустимость санкционного вмешательства в дела страны.
"Стороны обсудили ситуацию в Беларуси, складывающуюся после выборов, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия. Владимир Макей обратил внимание на необходимость продолжения конструктивного и откровенного диалога, а также на недопустимость попыток санкционного вмешательства в дела Беларуси", — сообщила в среду пресс-служба МИД Белоруссии.
Беседа состоялась по инициативе британской стороны.
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Политика , В мире , СНГ , Владимир Макей , МИД , ИТАР-ТАСС , Минск , Великобритания
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