Путин снял с должности высокопоставленного силовика 

Президент России Владимир Путин освободил от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Владимира Бурыкина. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации 25 августа.
«Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — указано в документе.
Причины снятия Бурыкина с должности не называются.
Владимиру Бурыкину 65 лет. До работы в ФСИН он занимал пост начальника управления ФСБ России по Калужской области.