Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Путин снял с должности высокопоставленного силовика 

Ura.Ru и ещё 19 1 час назад
Путин снял с должности высокопоставленного силовика
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин освободил от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Владимира Бурыкина. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации 25 августа.

«Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — указано в документе.

Причины снятия Бурыкина с должности не называются.
Владимиру Бурыкину 65 лет. До работы в ФСИН он занимал пост начальника управления ФСБ России по Калужской области.
Видео дня. Ефремов снова нанял Пашаева
Ura.Ru: последние новости
Дмитрий Медведев получил новое назначение Дмитрий Медведев получил новое назначение Путин сделал заявление по ситуации в Белоруссии Путин сделал заявление по ситуации в Белоруссии Выяснилось, кто заплатил за перелет Навального в Германию Выяснилось, кто заплатил за перелет Навального в Германию
Политика , Владимир Путин , ФСБ , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрана новая «Миссис Россия»
Выбрана новая «Миссис Россия»
Из Анапы срочно эвакуируют туристов
Из Анапы срочно эвакуируют туристов
В Токио от жары умерли 130 человек
В Токио от жары умерли 130 человек
«Одних прививают, а другие получают пустышку»
«Одних прививают, а другие получают пустышку»
Видео
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
00:31
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
00:34
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
00:26
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
01:05
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
00:21
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
01:21
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
Армия
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
00:36
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
Происшествия
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
01:45
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
Общество
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
01:15
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
Происшествия Катастрофы
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
02:14
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение