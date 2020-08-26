Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Дочь Пескова зарегистрировала собственную компанию 

BFM.RU и ещё 5 38 минут назад
Дочь Пескова зарегистрировала собственную компанию
Фото: ТАСС
Дочь пресс-секретаря президента России работает над собственным брендом. Елизавета Пескова подтвердила это РБК. Однако детали раскрывать не стала. Пескова сказала, что «произошел слив информации» и что все новости она готова рассказать «после запуска» проекта. Также она отметила, что «речь идет не только о бренде одежды».
По данным СПАРК, на которые ссылается агентство, компанию «Лиза и Саша» дочь Дмитрия Пескова зарегистрировала 24 августа. Уставный капитал — 50 тысяч рублей, в качестве отрасли деятельности указано производство верхней одежды.
По версии издания «Открытые медиа», имя Саша в названии предприятия может иметь отношение к сводной сестре Елизаветы Песковой — Александре Жулиной. Это дочь Татьяны Навки, супруги Дмитрия Пескова. Александре 20 лет, она родилась в Нью-Йорке, учится на экономическом факультете МГИМО.
Видео дня. Гора рухнула в озеро: эпичное видео с пляжа в Канаде
BFM.RU: последние новости
Омские врачи запросили у Charite данные анализов Навального Омские врачи запросили у Charite данные анализов Навального Путин поручил взять под контроль работу коллекторов Путин поручил взять под контроль работу коллекторов Власти Башкирии отреагировали на призыв Путина по БСК Власти Башкирии отреагировали на призыв Путина по БСК
Политика , Дмитрий Песков , Елизавета Пескова , Татьяна Навка , МГИМО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Пикантное видео: что произошло на свадьбе борца
Пикантное видео: что произошло на свадьбе борца
Видео
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
00:18
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
00:37
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
00:04
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
Комментатор «не заметил» промах российских военных
01:21
Комментатор «не заметил» промах российских военных
Армия
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
00:26
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
Происшествия
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
01:41
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
Происшествия
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
00:15
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
В мире
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
02:27
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
Подтопленной Москве пообещали тепло
01:36
Подтопленной Москве пообещали тепло
Новости Москвы Погода
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
00:59
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение