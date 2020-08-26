Дочь Пескова зарегистрировала собственную компанию 

Дочь пресс-секретаря президента России работает над собственным брендом. Елизавета Пескова подтвердила это РБК. Однако детали раскрывать не стала. Пескова сказала, что «произошел слив информации» и что все новости она готова рассказать «после запуска» проекта. Также она отметила, что «речь идет не только о бренде одежды».
По данным СПАРК, на которые ссылается агентство, компанию «Лиза и Саша» дочь Дмитрия Пескова зарегистрировала 24 августа. Уставный капитал — 50 тысяч рублей, в качестве отрасли деятельности указано производство верхней одежды.
По версии издания «Открытые медиа», имя Саша в названии предприятия может иметь отношение к сводной сестре Елизаветы Песковой — Александре Жулиной. Это дочь Татьяны Навки, супруги Дмитрия Пескова. Александре 20 лет, она родилась в Нью-Йорке, учится на экономическом факультете МГИМО.