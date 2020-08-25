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В Госдуме заявили о законном праве крымчан на днепровскую воду 

РИА Новости 45 минут назад
Крым имеет законное право получать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу, готов отстоять его в международных инстанциях и не позволит никому спекулировать на этой теме, заявил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.
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Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что "если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится", Киев может дать воду "украинцам, живущим в Крыму", но не военным и предприятиям.

"Крымчане имеют полное и законное право на получение днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Не исключено, что нам потребуется отстаивать это право в международных инстанциях, но шантажировать и спекулировать украинским властям на вопросе поставок воды никто не позволит", — сказал Козенко РИА Новости, комментария заявление Кравчука.

По его мнению, Крым в вопросах водоснабжения должен рассчитывать исключительно на собственные силы и не брать в расчет возможное возобновление поставки воды по Северо-Крымскому каналу из Украины.

"У России есть все ресурсные возможности и объективный план на ближайшие пять-семь лет", — подчеркнул депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
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Политика , Видео , Андрей Козенко , Леонид Кравчук , ООН , Госдума , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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