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Кремль отреагировал на заявление белорусской оппозиции о контактах с Москвой 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
В Кремле ответили белорусской оппозиции
Фото: ТАСС
В Кремле приветствуют заявления представителей Координационного совета оппозиции Белоруссии о контактах с Москвой. Так на высказывание оппозиционных сил отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

«Мы действительно надеемся на то, что в целом в Белоруссии абсолютно доминирует желание и дальше идти по пути наших двусторонних отношений», — сказал Песков.

Песков заявил, что Москва готова содействовать урегулированию в Белоруссии
20 августа член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, бывший министр культуры республики Павел Латушко заявил о готовности контактировать с Россией.

«Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме [видение ситуации]», — сказал он.

После президентских выборов в Белоруссии, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста. Демонстранты требуют проведения честных выборов. После жесткой реакции на митинги со стороны силовиков появилось требование о привлечении последних к отверженности. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот» объявили забастовку. Лукашенко обвиняет в организации протестов западные силы.
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Политика , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Дмитрий Песков , Павел Латушко , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Москва
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