Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников прокомментировал произошедшее с оппозиционером Алексеем Навальным и информацию из клиники «Шарите» о его возможном отравлении. Он написал об этом в своем Telegram-канале в понедельник, 24 августа.

Мясников сказал, что не может не дать комментарий по этой теме, добавив: «Мы же все понимаем, что сейчас начнется!».

«Итак — холинэстераза в Мировой политике. Фермент, разрушающий нейромедиатор ацетилхолин с синапсах (особо не заморачивайтесь в стараниях понять патофизиологию). Смысл в том, что ситуация с этими "синапсами" проявляется именно клинически, то есть специфичным симптомокомплексом: пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос и так далее. Что за этим стоит — надо разбираться. Если химические вещества — одно дело, если какие-то ещё процессы (повышенный магний, пониженный кальций, другие электролитные нарушения) — другое», — написал Мясников.

Он отметил, что еще никто не готов ответить «данными биохимии (токсикологии)», что это за вещества: лекарства или яд. По словам Мясникова, самый распространенный источник «ингибиторов холинэстеразы» — органофосфорные удобрения. Он также привел данные с американского медицинского сайта о том, что три миллиона человек травятся «органофосфатами» во всем мире ежегодно, а 300 тысяч человек умирают.

«Это я не к тому, чтобы утверждать — наш самый известный оппозиционер отравился удобрениями, нет конечно. Просто для иллюстрации того, что случай, тем не менее, в клинической практике рутинный. Когда из случая с Навальным будут делать нового Скрипаля — надо об этом помнить», — объяснил Мясников и добавил, что, если было отравление российского гражданина, то нужно следствие, «тем более строго объективное, потому что недруги постараются очернить именно Власть».

Также доктор рассказал, что есть официальные лекарства «ингибиторы холинэстеразы», которые применяются для лечения болезни Алцгеймера. Мясников пожелал Навальному здоровья и заключил: «мы с тобой еще не доругались!».

Немецкие врачи из клиники «Шарите» назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию. Врачи пока не установили, какое именно вещество обнаружено в организме пациента, но предварительно известно, что оно относится к группе «ингибиторов холинэстеразы», это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Днем 22 августа его доставили из Омска в Берлин, в клинику «Шарите».