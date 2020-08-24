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Оксана Пушкина сообщила о смерти отца 

Вечерняя Москва 1 час назад
Оксана Пушкина сообщила о смерти отца
Фото: @opushkina
Телеведущая и заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в Instagram сообщила о смерти своего отца Виктора Пушкина. По ее словам, 80-летний мужчина семь лет отчаянно боролся с раком.

— Превозмогая боль, до последних дней трудился. А сегодня папа ушел. Навсегда, — написала Пушкина.

Виктор Пушкин являлся заслуженным тренером Российской Федерации. На протяжении 18 лет он работал в сборной России по легкой атлетике. За это время Пушкин воспитал множество прославленных спортсменов, которые стали победителями и призерами чемпионата мира и олимпийских игр.
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Политика , Оксана Пушкина , Госдума , СБОРНАЯ РОССИИ
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