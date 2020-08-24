Оксана Пушкина сообщила о смерти отца 

Телеведущая и заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в Instagram сообщила о смерти своего отца Виктора Пушкина. По ее словам, 80-летний мужчина семь лет отчаянно боролся с раком.
— Превозмогая боль, до последних дней трудился. А сегодня папа ушел. Навсегда, — написала Пушкина.
Виктор Пушкин являлся заслуженным тренером Российской Федерации. На протяжении 18 лет он работал в сборной России по легкой атлетике. За это время Пушкин воспитал множество прославленных спортсменов, которые стали победителями и призерами чемпионата мира и олимпийских игр.