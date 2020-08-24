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Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному 

РИА Новости 1 час назад
Эксперт оценил заявление немецкой клиники по Навальному
Фото: РИА Новости
Версия об отравлении Алексея Навального рассматривалась российскими врачами, но подтверждения не нашла, рассказал РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых.

"Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из "Шарите" не прозвучало.

Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было", — отметил собеседник агентства.

По его словам, атропин, которым сейчас лечат блогера немецкие специалисты, Навальному давали еще в первые минуты после госпитализации.

"В последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни", — сказал Теплых.

Медэксперт выразил надежду, что состояние Навального продолжит улучшаться. Он подчеркнул, что врачи готовы к взаимодействию с немецкими коллегами.
Ранее в берлинской клинике "Шарите", где находится глава Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*), заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Что именно принял пациент медики назвать затруднились, они планируют провести дополнительные анализы.
Сейчас блогер остается в искусственной коме. Его состояние оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет.
Госпитализация Навального
В минувший четверг Навальный летел из Томска в Москву. Ему стало плохо на борту, самолет экстренно сел в Омске. Пациента госпитализировали.
Блогер впал в кому, в субботу его по просьбе супруги перевезли в берлинскую больницу. Российские врачи отметили, что готовы предоставить зарубежным коллегам результаты лабораторных исследований и образцы биоматериалов. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский ранее рассказал, что немецкие эксперты выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш считает, что Навального отравили, подмешав ему что-то. При этом российские врачи в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Комментарии 1
Политика , Алексей Навальный , Кира Ярмыш , Александр Мураховский , Минюст РФ , РИА Новости
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