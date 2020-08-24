Меркель сделала заявление по ситуации с Навальным 

Политики выступили с совместным заявлением, которое 24 августа было опубликовано пресс-службой правительства ФРГ. В документе указывается на заключение сотрудников клиники Charite, согласно которому Навальный был отравлен. Меркель и Маас отметили, что блогер является заметным политическим оппозиционером, поэтому российским властям следует расследовать инцидент «на основе полной прозрачности».

Немецкие политики подчеркнули, что виновные в отравлении блогера должны быть найдены и наказаны.

Ранее, как сообщал "Рамблер", сотрудники клиники Charite пришли к выводу, что Алексей Навальный был отравлен веществом, относящемся к группе "ингибиторов холинэстеразы". В результате в организме оппозиционера были блокирована передача нервных импульсов, что в теории могло привести к смерти блогера. В настоящее время Навальный по-прежнему находится в искусственной коме, его состояние оценивается как тяжелое.