Франция призвала расследовать случившееся с Навальным

МИД Франции призвал Россию немедленно расследовать случившееся с оппозиционером Алексеем Навальным, у которого диагностировали интоксикацию. Об этом сообщает Reuters.

«Очень важно, чтобы российские власти провели тщательное расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства происшествия», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее 25 августа верховный представитель Евросоюза по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал от Москвы незамедлительного расследования случившегося с российским оппозиционером.

Накануне стало известно, что немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию. Конкретное вещество, которое вызвало отравление, пока не установлено — в данный момент проводится еще один обширный анализ. При этом предварительно сообщается, что оно относится к группе «ингибиторы холинэстеразы», это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях.

Днем 22 августа российского оппозиционера доставили из Омска в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Сообщалось, что немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.