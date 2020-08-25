Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Франция призвала Россию немедленно расследовать случившееся с Навальным 

Lenta.ru и ещё 52 50 минут назад
Франция призвала расследовать случившееся с Навальным
Фото: Reuters
МИД Франции призвал Россию немедленно расследовать случившееся с оппозиционером Алексеем Навальным, у которого диагностировали интоксикацию. Об этом сообщает Reuters.

«Очень важно, чтобы российские власти провели тщательное расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства происшествия», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее 25 августа верховный представитель Евросоюза по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал от Москвы незамедлительного расследования случившегося с российским оппозиционером.
Накануне стало известно, что немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию. Конкретное вещество, которое вызвало отравление, пока не установлено — в данный момент проводится еще один обширный анализ. При этом предварительно сообщается, что оно относится к группе «ингибиторы холинэстеразы», это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях.
Днем 22 августа российского оппозиционера доставили из Омска в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Сообщалось, что немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.
Последние новости
Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам» Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам» В России отказались переносить начало учебного года В России отказались переносить начало учебного года
Комментарии
Политика , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
«Этот м***к лез мне между ног»
«Этот м***к лез мне между ног»
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Германия сделала заявление по делу Навального
Германия сделала заявление по делу Навального
Видео
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
00:31
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
00:34
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
00:26
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
01:05
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
00:21
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
01:21
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
Армия
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
00:36
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
Происшествия
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
01:45
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
Общество
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
01:15
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
Происшествия Катастрофы
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
02:14
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть