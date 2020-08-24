В России заявили о проигрыше Лукашенко

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Белоруссия в огне. Главное

Киселев констатировал проигрыш Лукашенко перед Путиным 

Lenta.ru 28 минут назад
Телеведущий Дмитрий Киселев в своем Telegram-канале прокомментировал видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протестующих граждан страны с крысами. Ведущий констатировал, что подобные высказывания свидетельствуют о проигрыше Лукашенко перед президентом России Владимиром Путиным.
Киселев отметил, что Путин всегда использует «по-спортивному уважительный стиль» и не оскорбляет других людей. При этом Лукашенко, по его словам, «грубовато» разговаривает с пилотом вертолета, а также сравнивает протестующих с крысами.
Ведущий отметил, что Лукашенко ведет себя «не по-лидерски».

«Это проигрыш, ведь такое само по себе не может вызывать симпатии и отталкивает даже потенциальных союзников. Россиянам в диковинку», — подчеркнул Киселев.

23 августа появилось видео, на котором Лукашенко в бронежилете пролетает над Минском на вертолете и осматривает многотысячную акцию на проспекте Победителей, заключая, что протестующие «как крысы разбежались», узнав о «жарком ответе». На борту с Лукашенко находился его 15-летний сын Николай.
Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане требуют отменить итоги выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Лукашенко считает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.
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Комментарии 16
Политика , Видео , Белоруссия в огне , Дмитрий Киселев , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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