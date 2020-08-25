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Катастрофа в Крыму: власти признали проблему 

Алиса Селезнёва и ещё 2 26 минут назад
В Крыму из-за засухи высыхают водохранилища, а власти ввели графики тотального ограничения водоснабжения в Симферополе. Что происходит с водоснабжением жителей и гостей полуострова, разбиралась «Свободная Пресса».
По данным издания, Симферопольскую агломерацию снабжают водой три водохранилища и к середине августа из-за засухи уровень в них резко упал. После чего гендиректор «Воды Крыма» Владимир Баженов выступил с заявлением о введении ограничения водоснабжения в городе.
Он пояснил, что ограничения будут вводиться в три этапа. На первом, с 24 августа, отключат горячую воду. Одновременно у половины городских районов будет снижено потребления холодной. А с 31 августа на почасовые графики водоснабжения перейдет практически весь Симферополь, при этом ночью воду подавать не будут.

«С 7 сентября — третий этап. График подачи сокращается сильнее, только утро-вечер. Где было 4 часа в сутки — станет три или два. Где шла двухразовая подача — перейдем на один раз», — заявил Владимир Баженов, пояснив, что график условный.

Угроза дефицита питьевой воды нависла и над курортными городами — Алуштой, Феодосией, Судаком и Керчью. При этом аварийные службы уже предупредили, что постоянный сброс и подача давления в изношенные водопроводы могут привести к их прорывам.
Пользователи соцсетей подвергли власти региона резкой критике, указав на то, что на полуострове большие водопотери из-за старых труб, и призвали заменить водопроводы. Также крымчане в своих постах в соцсетях констатировали, что проблема с водоснабжением «стара как мир, а последние годы количество потребителей в разы растет за счет приезжих».
«Рамблер» писал, что проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования, и Киев перекрыл подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
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Политика , Видео , Симферополь
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