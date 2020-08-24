«Важно для России»: эксперт оценил встречу Путина с Голубевым 

"Ростовская область решает многие свои вопросы самостоятельно: она развивает, сельское хозяйство, культуру и многое другое. Но взаимодействие с федеральной властью все равно необходимо для наиболее эффективного решения таких проблем, как, например, защита Дона", — констатировал он.