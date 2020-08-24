Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Важно для России»: эксперт оценил встречу Путина с Голубевым 

Газета.Ru и ещё 6 2 часа назад
«Важно для России»: эксперт оценил встречу Путина с Голубевым
Фото: РИА Новости
Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Ростовской области Василием Голубевым очень важна как для Ростовской области, так и для России в целом, потому что это один из ключевых сельскохозяйственных регионов страны, сказал "Газете.Ru" генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.

"Ростовская область решает многие свои вопросы самостоятельно: она развивает, сельское хозяйство, культуру и многое другое. Но взаимодействие с федеральной властью все равно необходимо для наиболее эффективного решения таких проблем, как, например, защита Дона", — констатировал он.

Гендиректор ИРП подчеркнул, что решение таких экологических вопросов, как вопросы Дона не могут быть региональными. Он обратил внимание, что масштаб задач выходит за пределы региона, даже такого, как Ростовская область.

"Поэтому это очень важная встреча. Это одновременно и отчет и постановка задач", — резюмировал Журавлев.

Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
Газета.Ru: последние новости
Путин заявил о снижении численности населения России Путин заявил о снижении численности населения России Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии В Кремле высказались о провокациях в Белоруссии В Кремле высказались о провокациях в Белоруссии
Комментарии 1
Политика , Василий Голубев , Дмитрий Журавлев , Владимир Путин , Газета.Ru , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Раскрыты подробности гибели повешенного в лесу белоруса
Раскрыты подробности гибели повешенного в лесу белоруса
В Германии заявили о конце режима Лукашенко
В Германии заявили о конце режима Лукашенко
Видео
Задержание криминального авторитета попало на видео
00:34
Задержание криминального авторитета попало на видео
Происшествия
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
00:06
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
00:24
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
00:16
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
Шоу-бизнес Статьи
Адвокат рассказала о состоянии Навального
00:42
Адвокат рассказала о состоянии Навального
Политика
Названо имя адвоката Ефремова
04:56
Названо имя адвоката Ефремова
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение