Посольство РФ отреагировало на решение Австрии

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Зеркальная реакция Москвы на высылку российского дипломата из Австрии не заставит себя ждать, заявили в посольстве России в Австрии.

«Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать», — сообщили в посольстве.

В понедельник издание «Кронен цайтунг» сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. По ее сведениям, дипломат подозревается в промышленном шпионаже.