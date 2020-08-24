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Посольство России пообещало зеркально ответить на высылку дипломата из Австрии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 35 45 минут назад
Посольство РФ отреагировало на решение Австрии
Фото: РИА Новости
Зеркальная реакция Москвы на высылку российского дипломата из Австрии не заставит себя ждать, заявили в посольстве России в Австрии.

«Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать», — сообщили в посольстве.

В понедельник издание «Кронен цайтунг» сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. По ее сведениям, дипломат подозревается в промышленном шпионаже.
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Политика , Другое , Австрия
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