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СМИ сообщили о возможном возобновлении Россией рейсов в семь стран 

РИА Новости и ещё 13 35 минут назад
Российские власти обсуждают снятие запретов на полеты в еще семь стран: Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах.
По данным издания, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать открытие воздушного авиасообщения с указанными странами.
Решение по данному вопросу ожидалось к концу минувшей недели, однако оно так и не было оглашено, теперь заключение ожидается по результатам следующего заседания оперативного штаба, которое пройдет 25 августа.
При этом источник "Известий" в одной из российских авиакомпаний предположил, что полеты во Францию, Венгрию и на Мальту, как и в случае со Швейцарией, будут организованы только для пассажиров с видом на жительство, разрешением на работу, а также для посещения медицинских учреждений.
Из-за пандемии коронавируса российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Черногорию, в ближайшее время въезд россиянам может разрешить Польша.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 1
Политика , Видео , Другое , Общество , Росавиация , Правительство РФ , Роспотребнадзор , газета "Известия" , Венгрия , Иордания , Каир , Кипр , Мальта , Франция , Шанхай
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