Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Российские власти обсуждают снятие запретов на полеты в еще семь стран: Францию Египет (только Каир ) и Китай (только Шанхай ). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах.

По данным издания, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации Роспотребнадзору было поручено проработать открытие воздушного авиасообщения с указанными странами.

Решение по данному вопросу ожидалось к концу минувшей недели, однако оно так и не было оглашено, теперь заключение ожидается по результатам следующего заседания оперативного штаба, которое пройдет 25 августа.

При этом источник "Известий" в одной из российских авиакомпаний предположил, что полеты во Францию, Венгрию и на Мальту, как и в случае со Швейцарией, будут организованы только для пассажиров с видом на жительство, разрешением на работу, а также для посещения медицинских учреждений.

Из-за пандемии коронавируса российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Черногорию, в ближайшее время въезд россиянам может разрешить Польша.

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