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В ЛДПР предложили ввести выплату на сборы детей к школе

РИА Новостииещё 19
59 минут назад
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Депутаты и сенаторы от фракции ЛДПР подготовили законопроект о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей на сборы детей к школе, инициатива направлена в правительство для получения отзыва, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
В пояснительной записке к документу отмечается, что по данным исследований стоимость сборов ребенка в школу в России значительно увеличилась, например бюджет на первоклассника может достигать до 20 тысяч рублей. Кроме того, отмечают парламентарии, в условиях пандемии многие россияне потеряли работу и сейчас испытывают финансовые сложности при подготовке детей к школе.
"В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка", - говорится в документе.
Также уточняется, что инициативой предполагается ежегодная индексация этой выплаты, что "позволит сохранить ее покупательную способность". По предложению парламентариев, для получения этой выплаты у ребенка должно быть российское гражданство.
Правила подачи заявления о получении выплаты и правила ее получения, согласно законопроекту, будет устанавливать уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти.
"Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего федерального закона, предлагается осуществлять за счет средств федерального бюджета. Вступление в силу федерального закона предусмотрено с 1 января 2021 года", - добавляется в документе.
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Политика,Общество,Образование,Видео,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,Правительство РФ,
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