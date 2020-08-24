В пояснительной записке к документу отмечается, что по данным исследований стоимость сборов ребенка в школу в России значительно увеличилась, например бюджет на первоклассника может достигать до 20 тысяч рублей. Кроме того, отмечают парламентарии, в условиях пандемии многие россияне потеряли работу и сейчас испытывают финансовые сложности при подготовке детей к школе.