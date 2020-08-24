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Песков сообщил, что Путин не участвовал в решении вопроса о перевозке Навального в ФРГ 

ТАСС и ещё 8 56 минут назад
Кремль спросили о роли Путина в перевозке Навального в ФРГ
Фото: ТАСС
Решение вопрос о транспортировке блогера Алексея Навального из омской клиники в медучреждение в Берлине не требовало участия президента РФ Владимира Путина. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, это абсолютно не прерогатива президента", — ответил представитель Кремля на вопрос, участвовал ли Путин в переговорах или принятии решения об отправке Навального на лечение в ФРГ.

Как подчеркнул Песков, речь идет об "абсолютно врачебном решении, которое было связано с состоянием здоровья пациента".

"Здесь нет никакого повода для международных переговоров, я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно: все разрешения, связанные с формальностями, связанные с вылетом, были решены очень быстро и без каких-либо проблем после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Политика , Катастрофы , Происшествия , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Германия
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