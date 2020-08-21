«Вас в Думе понимают?»: Милонова жестко оскорбили 

По данным издания, участвующих в шоу юмористов сначала заинтересовало, почему Джокер бреется налысо. Они даже поинтересовались, нет ли у него онкологии. А потом прошлись по физиологии артиста, обратив внимание на его чрезмерную потливость.

«Вот это единственный процесс моего организма, который я не могу контролировать. Все остальное могу, а вот пот — нет», — заявил Джокер.

Певец старался не сильно реагировать на подначки, в том числе и на заявление, что композиция «Если ты со мной» — единственная популярная его песня.

Вторым гостем выпуска стал Виталий Милонов. Политика то и дело обвиняли в продвижении плохих законов, насмешкам также подверглось его произношение.

«А вы когда в Думе выступаете, вас все понимают? А когда надо какие-то названия с «р» выговорить? Сложно, наверное», — пошутил один из комиков.

Зрители, комментируя программу, осудили юмористов за высмеивание физиологических особенностей гостей. При этом и Джокер, и Милонов справились с испытанием и смогли полностью рассказать свои истории.

Как сообщал «Рамблер», ранее депутат Виталий Милонов пожаловался, что мавзолей Ленина отвлекает людей от катания на коньках.