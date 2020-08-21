Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Вас в Думе понимают?»: Милонова жестко оскорбили 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Вас в Думе понимают?»: Милонова жестко оскорбили
Фото: ТАСС
Певец Доминик Джокер и депутат Виталий Милонов были вынуждены выслушивать неудобные вопросы и оскорбительные комментарии в шоу «Что было дальше?». Об этом пишет «СтарХит».
По данным издания, участвующих в шоу юмористов сначала заинтересовало, почему Джокер бреется налысо. Они даже поинтересовались, нет ли у него онкологии. А потом прошлись по физиологии артиста, обратив внимание на его чрезмерную потливость.

«Вот это единственный процесс моего организма, который я не могу контролировать. Все остальное могу, а вот пот — нет», — заявил Джокер.

Певец старался не сильно реагировать на подначки, в том числе и на заявление, что композиция «Если ты со мной» — единственная популярная его песня.
Вторым гостем выпуска стал Виталий Милонов. Политика то и дело обвиняли в продвижении плохих законов, насмешкам также подверглось его произношение.

«А вы когда в Думе выступаете, вас все понимают? А когда надо какие-то названия с «р» выговорить? Сложно, наверное», — пошутил один из комиков.

Зрители, комментируя программу, осудили юмористов за высмеивание физиологических особенностей гостей. При этом и Джокер, и Милонов справились с испытанием и смогли полностью рассказать свои истории.
Как сообщал «Рамблер», ранее депутат Виталий Милонов пожаловался, что мавзолей Ленина отвлекает людей от катания на коньках.
Видео дня. Кто из российских звезд нашел свою половину в Сети
Комментарии
Политика , Виталий Милонов , Доминик Джокер , Госдума , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко признали персоной нон грата в ЕС
Лукашенко признали персоной нон грата в ЕС
МИД прокомментировал мятеж военных в Мали
МИД прокомментировал мятеж военных в Мали
Появились новые подробности переговоров Путина и Лукашенко
Появились новые подробности переговоров Путина и Лукашенко
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
Видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
00:32
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Другое
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
04:56
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
Общество
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение