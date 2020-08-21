Стали известны итоги обследования мозга Навального

Мозг Алексея Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы жизни нет, сообщил журналистам замглавврача Анатолий Калиниченко.

Ранее заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 рассказал, что омские врачи разрешили транспортировать Алексея Навального на лечение за рубеж после настойчивых просьб его супруги.

Он рассказал, что в Омск приехала бригада немецких медиков, с ними провели консультации.

"Энцефалограмма свидетельствует о том, что мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас непосредственной угрозы жизни нет", — рассказал замглавврача Анатолий Калиниченко о состоянии Алексея Навального.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление — только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой его транспортировки в берлинскую клинику "Шарите". Самолет из Нюрнберга уже прибыл в Омск, его вылет планируется на утро.