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Лавров заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
Lenta.ru
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30 минут назад
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Lenta.ru
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Министр иностранных дел
России
Сергей Лавров
заявил, что ситуация в
Белоруссии
стабилизируется. Его слова приводит ТАСС.
Глава
МИД
при этом подчеркнул, что не всем это нравится, и внешние силы пытаются спровоцировать кровопролитие в республике.
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