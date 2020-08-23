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Белоруссия в огне. Главное

Лавров заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 13 30 минут назад
Лавров заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
Фото: Lenta.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Белоруссии стабилизируется. Его слова приводит ТАСС.
Глава МИД при этом подчеркнул, что не всем это нравится, и внешние силы пытаются спровоцировать кровопролитие в республике.
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Политика , В мире , СНГ , Сергей Лавров , МИД , ИТАР-ТАСС
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