«А Земля-то круглая»: ООН косвенно признала Крым российским

"Процесс признания международным сообществом Крыма как части Российской Федерации неизбежен. Этому не может воспрепятствовать никто. Статистика ООН логична и закономерна", — сказал Бобков.
"Опубликованные цифры действительно говорят о том, что фактически ООН признает крымчан гражданами РФ. С другой стороны, это признание или непризнание для жителей полуострова ничего не меняет. Важно, что думают на этот счет сами крымчане, а они считают, что живут в России. В принципе, и Москва не нуждается в подобном признании — в России не существует никакого "крымского вопроса". Крым — это территория РФ, это закреплено в Конституции нашей страны. Более того, в Основном законе появились изменения, защищающие территориальную целостность российского государства", — сказал Иван Мезюхо.
"Нам всем надо порадоваться тому, что ООН согласилась с тем, что Земля круглая. То есть согласилась с реальностью. Ведь после 2014 года многие политики, даже большие и серьезные, исходили из того, что реальность не важна — мол, Крым украинский, и знать ничего не желаю. То, что ООН косвенно признала Крым российским, — это очень важный шаг не только для самой организации, но и для политических вопросов. Поскольку искусственно созданный кризис — сначала на Украине, а потом в отношении России — начинает заканчиваться. У Запада становится все меньше оснований считать Крым украинским", — сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.