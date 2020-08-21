«А Земля-то круглая»: ООН косвенно признала Крым российским

Статистика ООН о резком увеличении численности населения России говорит о признании крымчан россиянами, считают эксперты.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков прокомментировал косвенное признание ООН крымчан гражданами России.

"Процесс признания международным сообществом Крыма как части Российской Федерации неизбежен. Этому не может воспрепятствовать никто. Статистика ООН логична и закономерна", — сказал Бобков.

Согласно материалам ООН, население России в 2020 году выросло по сравнению с прошлым годом на два миллиона человек. Такое резкое увеличение цифр можно объяснить только тем, что организация включила в свои подсчеты жителей Крыма.

По словам Бобкова, признание российского статуса Крыма — это вопрос времени. Таких фактов будет становиться все больше, уверен вице-спикер крымского парламента.

В эфире радио Sputnik политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо высказал мнение, что для самих крымчан это признание ничего не меняет.

"Опубликованные цифры действительно говорят о том, что фактически ООН признает крымчан гражданами РФ. С другой стороны, это признание или непризнание для жителей полуострова ничего не меняет. Важно, что думают на этот счет сами крымчане, а они считают, что живут в России. В принципе, и Москва не нуждается в подобном признании — в России не существует никакого "крымского вопроса". Крым — это территория РФ, это закреплено в Конституции нашей страны. Более того, в Основном законе появились изменения, защищающие территориальную целостность российского государства", — сказал Иван Мезюхо.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев , в свою очередь, с иронией прокомментировал ситуацию, вместе с тем, отметив, что это шаг к нормализации отношений Запада с Россией.