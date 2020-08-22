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Раскрыты подробности лечения Навального 

Майк Габриелян и ещё 66 27 минут назад
Раскрыты подробности лечения Навального
Фото: Reuters
«Врач-тиран» из Москвы рассказал, как команда Навального переиначивала факты и действовала на нервы медикам в Омске. По его словам, «люди, которые жалуются на госпропаганду, перепропагандонили всех».
Впечатлениями от срочной поездки в Омск на консилиум к Навальному в Facebook поделился завотделением анестезиологии-реанимации Пироговского центра Борис Теплых. Он был в числе нескольких специалистов, вылетевших для помощи омским коллегам.
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
По словам Теплых, семья блогера вела себя вежливо и прилично, в отличие от его пиарщиков и прочих приближенных членов команды.

«С нами семья была максимально корректна и внимательна. Однако, в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Это те люди, которые жалуются на госпропаганду, тут они перепропагандонили всех. У врачей нет диагноза — ага, нет, но все версии, которые отрабатываются рассказывали семье. Комы неясного генеза — целая панель, требующая исключений одного за другим, что и происходит, о чем честно говорится, и проч. проч. Транслируется же все наоборот», — рассказал медик.

Он отметил, что в отделении токсикологии Омской БСМП была чистота, а врачи вели себя профессионально, без признаков выгорания от работы со сложными пациентами — в токсикологию попадают суицидники, душевнобольные, алкоголики, наркоманы и прочие граждане, требующие неусыпного внимания.
Теплых рассказал, что когда пациент стабилизировался, бригаде санавиации было предложено начать транспортировку пациента. Однако немецкие коллеги, ранее утверждавшие, что готовы перевозить Навального в любое время, заявили, что пилотам требуется отдых. Поскольку больной стал стабилен, он может подождать ещё десять часов, пока пилоты не отдохнут.

«Ждал, что толпа пойдёт к гостинице с криками: «Увози, Увози». Неа. И окружение вдруг замолкло. Переживали за пациента только врачи и несчастная семья. Как это называется? Избирательная подача новостей? А тем временем главный токсиколог, зав.токсикологической реанимацией и ещё много умных, добрых, и профессиональных омских врачей и сестёр продолжали свою уже 36— часовую вахту», — написал Теплых.

В заключение он добавил, что просит прощения за то. что «не уложился в светлый шаблон врача-тирана», поскольку «не помещается в шаблоны».
Ранее «Рамблер» сообщал, что немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального. https://news.rambler.ru/incidents/44696559/
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Политика , Происшествия , Москва , Омск
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