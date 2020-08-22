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Выяснилось, кто заплатил за перелет Навального в Германию 

Ura.Ru и ещё 8 2 часа назад
Выяснилось, кто заплатил за перелет Навального в Германию
Фото: Reuters
Экс-руководитель предвыборного штаба блогера Алексея Навального Леонид Волков рассказал, кто оплатил перелет блогера в Германию. Деньги были взяты из семейного фонда российского ученого, бизнесмена Бориса Зимина, утверждает Волков.

«Мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, оплативших рейс самолета с реанимационным оборудованием (и ожидание самолета в Омске, пока решался вопрос о транспортировке)», — написал политик в своем telegram-канале.

Волков подчеркнул, что медики из шаритской клиники, а также реанимационная авиация, подтвердили правильность решения о перевозке Навального в Германию.
Раскрыты подробности лечения Навального
Леонид Волков также поблагодарил лично канцлера Германии Ангелу Меркель, а также людей, которые поддержали Навального и потребовали его перевозки в немецкую клинику. Политик уточнил, что о прогнозах по здоровью блогера станет известно не раньше, чем через несколько дней.
Борис Зимин — российский ученый-радиотехник и предприниматель. Он является почетным президентом компании «Вымпел-Коммуникации», которой принадлежит торговая марка «Билайн», сообщают открытые источники. Также Зимин основал некоммерческий семейный фонд социальных инвестиций «Династия».
22 августа социолог объяснил, почему лечение Навального организовали так быстро. Властям пришлось поторопиться, чтобы граждане не возмущались. Омские медики в это время заявили, что нашли в моче блогера алкоголь, пишет телеканал 360.
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Комментарии 92
Политика , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Борис Зимин , Леонид Волков , Вымпелком , фонд "Династия" , Телеканал "360° Подмосковье" , Германия , Омск
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