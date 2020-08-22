Выяснилось, кто заплатил за перелет Навального в Германию 

«Мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, оплативших рейс самолета с реанимационным оборудованием (и ожидание самолета в Омске, пока решался вопрос о транспортировке)», — написал политик в своем telegram-канале.

Волков подчеркнул, что медики из шаритской клиники, а также реанимационная авиация, подтвердили правильность решения о перевозке Навального в Германию.

Леонид Волков также поблагодарил лично канцлера Германии Ангелу Меркель , а также людей, которые поддержали Навального и потребовали его перевозки в немецкую клинику. Политик уточнил, что о прогнозах по здоровью блогера станет известно не раньше, чем через несколько дней.

22 августа социолог объяснил, почему лечение Навального организовали так быстро. Властям пришлось поторопиться, чтобы граждане не возмущались. Омские медики в это время заявили, что нашли в моче блогера алкоголь, пишет телеканал 360.