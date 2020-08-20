У Навального исключили ряд диагнозов

"В настоящее время, учитывая данные лабораторно-клинических исследований, данные исследований крови, инструментальных исследований и консультаций специалистов, в том числе консультаций федеральных экспертов из Института Пирогова, Института Бурденко, мы можем говорить, что нет данных за травматические повреждения, в том числе черепно-мозговую травму, нет данных за инсульт или острый инфаркт миокарда", — сказал Калиниченко, его слова приводит пресс-служба регионального минздрава.

"Не находим данных за какие-то инфекционные поражения, в том числе вирусологические, в том числе ковид-инфекцию", — добавил он.