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У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса 

РИА Новости 13 минут назад
У Навального исключили ряд диагнозов
Фото: РИА Новости
Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
Навальный в реанимации
Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление — только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь.

"В настоящее время, учитывая данные лабораторно-клинических исследований, данные исследований крови, инструментальных исследований и консультаций специалистов, в том числе консультаций федеральных экспертов из Института Пирогова, Института Бурденко, мы можем говорить, что нет данных за травматические повреждения, в том числе черепно-мозговую травму, нет данных за инсульт или острый инфаркт миокарда", — сказал Калиниченко, его слова приводит пресс-служба регионального минздрава.


"Не находим данных за какие-то инфекционные поражения, в том числе вирусологические, в том числе ковид-инфекцию", — добавил он.

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Политика , Алексей Навальный , Кира Ярмыш , Минздрав РФ
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