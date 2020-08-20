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Жену Навального пустили к главврачу больницы в Омске 

РИА Новости 25 минут назад
Жену Навального пустили к главврачу больницы
Фото: РИА Новости
Супругу блогера Алексея Навального Юлию пустили в больницу Омска, она общается с главврачом, сообщили журналистам в минздраве Омской области.
Ранее в ФБК утверждали, что в омскую больницу скорой медицинской помощи №1 (БСМП №1) к Алексею Навальному не пускают его жену Юлию.

"Встреча жены Алексея Навального и его представителей в кабинете главного врача БСМП -1", — сообщили в минздраве Омской области, приложив в доказательство фото из кабинета главврача Александра Мураховского.

Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление — только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь.
Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.
Как сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, это осторожный хороший прогностический признак.
Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
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Политика , Алексей Навальный , Кира Ярмыш , Минздрав РФ , МВД , РИА Новости , Москва , Омск , Омская Область , Томск
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