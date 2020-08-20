Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В Госдуме обвинили Трампа в эксплуатации «образа врага» 

РИА Новости 2 часа назад
В Госдуме обвинили Трампа в эксплуатации «образа врага»
Фото: Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа активно эксплуатирует "образы врага" для привлечения избирателей, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя угрозы США санкциями за отказ поддержать ограничения против Ирана.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия и КНР откажутся соблюдать восстанавливаемый США режим санкций ООН в отношении Ирана, то Вашингтон ответит санкциями.
В беседе с РИА Новости Панина отметила, что заявление Помпео является беспрецедентно агрессивным и связано, с одной стороны, с приближающимися президентскими выборами в США.

"Пытаясь привлечь избирателей, администрация Трампа активно эксплуатирует "образы врага", привычные американской аудитории", — отметила Панина.

Вместе с тем, по ее мнению, не стоит рассматривать заявления Помпео исключительно в пропагандистским ключе.

"США уже давно пытаются не просто диктовать свою волю мировому сообществу, но и подменить функции ООН, узурпировать ее полномочия. В этом смысле заявление главы госдепа продолжает ту линию, которую США ведут уже много лет", — отметила Панина.

Политик напомнила, что подобным образом США ведут себя не только с Россией, КНР или Ираном, но и со своими союзниками — например, Германией.

"Действуя подобным образом, США рискуют скоро противопоставить себя всему остальному миру. Что же касается заявлений Помпео, то они вредят и самим США, лишая Вашингтон свободы маневра и возможности проведения гибкой внешней политики. Госдеп делает Америку заложницей своей агрессивной риторики", — констатировала Панина.

Видео дня. Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродливым
Последние новости
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете Мясников предположил, что могло случиться с Навальным Мясников предположил, что могло случиться с Навальным Кто оказался самым обеспеченным силовиком Кто оказался самым обеспеченным силовиком
Комментарии
Политика , Елена Панина , Дональд Трамп , Комитет госдумы по международным делам , ООН , Госдеп США , Госдума , Администрация США , РИА Новости , Иран , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
На МКАД разогнали проституток
На МКАД разогнали проституток
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение