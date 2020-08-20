В Госдуме обвинили Трампа в эксплуатации «образа врага» 

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия КНР откажутся соблюдать восстанавливаемый США режим санкций ООН в отношении Ирана, то Вашингтон ответит санкциями.

В беседе с РИА Новости Панина отметила, что заявление Помпео является беспрецедентно агрессивным и связано, с одной стороны, с приближающимися президентскими выборами в США.

"Пытаясь привлечь избирателей, администрация Трампа активно эксплуатирует "образы врага", привычные американской аудитории", — отметила Панина.

Вместе с тем, по ее мнению, не стоит рассматривать заявления Помпео исключительно в пропагандистским ключе.

"США уже давно пытаются не просто диктовать свою волю мировому сообществу, но и подменить функции ООН, узурпировать ее полномочия. В этом смысле заявление главы госдепа продолжает ту линию, которую США ведут уже много лет", — отметила Панина.

Политик напомнила, что подобным образом США ведут себя не только с Россией, КНР или Ираном, но и со своими союзниками — например, Германией.