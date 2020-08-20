Координационный совет оппозиции Белоруссии ответил на уголовное дело против него 

Координационный совет оппозиции Белоруссии ответил на обвинения в попытке захвата власти. Комментарий приводит в своем Telegram-канале «Еврорадио».

Член совета Максим Знак заявил, что уголовное дело открыто не по статье о попытке захвата власти, а о призывах к деятельности, нарушающей национальную безопасность.

«Будем надеяться, что власти внимательно прочитают то, что мы вчера подготовили в Координационном совете. И там написано, что этот совет делает, к чему призывает и какими правилами пользуется», — подчеркнул он. Совет все равно продолжит свою работу несмотря на открытое уголовное дело.

Ранее стало известно, что по факту деятельности совета возбуждено дело по статье 361 УК Белоруссии. Его работу сочли направленной на захват государственной власти.

19 августа Координационный совет назвал цели своей деятельности. В частности, оппозиция будет добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых президентских выборов.

Президент Александр Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязанными нацистами». По его мнению, программа оппозиции предполагает разрыв отношений Белоруссии с Россией. В совете опровергли обвинения Лукашенко, назвав его слова «попыткой манипуляции и обмана».

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Граждане требуют отменить итоги выборов, на которых, согласно официальным данным, победил Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот», объявили забастовку. Лукашенко настаивает, что протест спонсируется Западом и оппозиция пытается незаконно захватить власть.