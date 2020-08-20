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Вучич анонсировал визит Путина в Сербию в октябре 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Анонсирован визит Путина в Сербию
Фото: РИА Новости
Власти Сербии ожидают президента России Владимира Путина с визитом в октябре, заявил президент Александр Вучич во время совместного с патриархом Сербским Иринеем осмотра крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы в Белграде.

«Мы ожидаем, что если все будет в порядке с победой над коронавирусом, а мы на добром пути, что президент России Владимир Владимирович (Путин) будет здесь с нами на открытии храма. Это дни, когда мы много всего отмечаем, и нашу совместную победу во Второй мировой войне», — передает РИА «Новости» слова Вучича собравшимся.

Он дважды поблагодарил российский народ и руководство страны, «наших российских друзей за огромную помощь и поддержку и за то, что любят Сербию сразу после России».
Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия со значительными перерывами.
Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако и оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле — знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. Затем приступили к внутреннему убранству храма.
Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента России является Россотрудничество. Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 кв. метров и высотой с крестом 79 метров, он рассчитан на 10 тыс. человек.
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Комментарии 1
Политика , Владимир Путин , Александр Вучич , РПЦ , РИА Новости , Сербия
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