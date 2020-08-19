Об этом Жириновский рассказал в своем телеграм-канале и опубликовал опрос, предложив читателям высказать свое мнение на тему возможного присоединения Белоруссии к РФ.

За час с момента публикации в опросе приняли участие более 8 тысяч человек. Большинство из них — 71% — не согласны с политиком и считают, что Белоруссия не станет частью России. При этом 29% проголосовавших придерживаются противоположного мнения.