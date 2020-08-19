Российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным на ящик пива о том, что Белоруссия до конца текущего года войдет в состав России.
Об этом Жириновский рассказал в своем телеграм-канале и опубликовал опрос, предложив читателям высказать свое мнение на тему возможного присоединения Белоруссии к РФ.
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За час с момента публикации в опросе приняли участие более 8 тысяч человек. Большинство из них — 71% — не согласны с политиком и считают, что Белоруссия не станет частью России. При этом 29% проголосовавших придерживаются противоположного мнения.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его основной конкурент Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки.