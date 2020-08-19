Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

До конца года: Белоруссии предрекли вхождение в состав РФ 

Вероника Полынина и ещё 1 33 минуты назад
Российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным на ящик пива о том, что Белоруссия до конца текущего года войдет в состав России.
Об этом Жириновский рассказал в своем телеграм-канале и опубликовал опрос, предложив читателям высказать свое мнение на тему возможного присоединения Белоруссии к РФ.
Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
За час с момента публикации в опросе приняли участие более 8 тысяч человек. Большинство из них — 71% — не согласны с политиком и считают, что Белоруссия не станет частью России. При этом 29% проголосовавших придерживаются противоположного мнения.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его основной конкурент Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки.
Комментарии 212
Политика , Видео , В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Владимир Жириновский , Александр Лукашенко , ЛДПР , Эхо Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выделенные полосы появятся еще на четырех участках дорог
Выделенные полосы появятся еще на четырех участках дорог
Умер Игорь Ефимов
Умер Игорь Ефимов
Борщевик убил москвича
Борщевик убил москвича
Роскосмос сравнил МКС с дедушкой в галстуке
Роскосмос сравнил МКС с дедушкой в галстуке
Видео
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
00:49
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
01:04
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
00:59
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
00:43
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
00:35
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
Поймал врага: Билана возмутил Крым
00:22
Поймал врага: Билана возмутил Крым
Шоу-бизнес
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
00:15
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
Общество Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Россия нашла новый след
01:26
Скандал с бойцами ЧВК: Россия нашла новый след
Политика В мире
В России ветерана труда выволокли из поезда из-за паспорта
01:29
В России ветерана труда выволокли из поезда из-за паспорта
Происшествия
Лебедев назвал «уродской хренью» «Родину-мать»
00:15
Лебедев назвал «уродской хренью» «Родину-мать»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение