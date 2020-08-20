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Дегтярев обратился к представителям политических партий 

РИА Новости и ещё 2 18 минут назад
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с представителями политических партий призвал их к совместной работе, сообщает правительство региона.
Дегтярёв провел заседание совета партий, в нем приняли участие представители разных политических сил, в том числе партий, представленных в Законодательной думе края.

"Нам нужно объединиться, чтобы решать проблемы социально-экономического развития края. Чтобы видеть и понимать проблемы людей, оценивать реальное положение дел на местах, стараюсь чаще бывать в рабочих поездках. Здесь я также хочу получать от вас обратную связь", — сказал Дегтярёв, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным властей, в ходе заседания представители партий подтвердили готовность выстраивать конструктивный диалог и предложили ряд инициатив.
Так, прозвучало предложение выдавать региональный материнский капитал при рождении второго и последующих детей. Сегодня он действует при рождении третьего ребенка. Также выдвинута идея присвоить Комсомольску-на-Амуре статус "Город трудовой доблести", законодательно закрепить приоритетное право проживающих на Дальнем Востоке на покупку субсидируемых авиабилетов.
Врио губернатора пригласил представителей политических партий войти в Народный совет, который формируется в регионе.
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Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Хабаровский Край
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