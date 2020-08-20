Дегтярев обратился к представителям политических партий 

Дегтярёв провел заседание совета партий, в нем приняли участие представители разных политических сил, в том числе партий, представленных в Законодательной думе края.

"Нам нужно объединиться, чтобы решать проблемы социально-экономического развития края. Чтобы видеть и понимать проблемы людей, оценивать реальное положение дел на местах, стараюсь чаще бывать в рабочих поездках. Здесь я также хочу получать от вас обратную связь", — сказал Дегтярёв, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным властей, в ходе заседания представители партий подтвердили готовность выстраивать конструктивный диалог и предложили ряд инициатив.

Так, прозвучало предложение выдавать региональный материнский капитал при рождении второго и последующих детей. Сегодня он действует при рождении третьего ребенка. Также выдвинута идея присвоить Комсомольску-на-Амуре статус "Город трудовой доблести", законодательно закрепить приоритетное право проживающих на Дальнем Востоке на покупку субсидируемых авиабилетов.

Врио губернатора пригласил представителей политических партий войти в Народный совет, который формируется в регионе.