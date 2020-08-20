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Белоруссия в огне. Главное

Лавров в разговоре с председателем ОБСЕ призвал не мешать диалогу в Белоруссии 

ТАСС и ещё 4 52 минуты назад
Лавров обсудил с председателем ОБСЕ Белоруссию
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Албании и действующим председателем ОБСЕ Эди Рамой ситуацию в Белоруссии и отметил необходимость невмешательства в диалог между властью и обществом в республике. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Обсуждалась ситуация в Белоруссии в контексте предложений албанского председательства ОБСЕ содействовать диалогу властей и оппозиции. Министр отметил, что необходимо дать белорусам самим разобраться в своих делах, не мешать диалогу между властью и обществом и не навязывать ничего извне, избегать печального опыта "европейского посредничества" на Украине в феврале 2014 года", — отметили в российском дипведомстве.

Кроме этого, собеседники подтвердили важную роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в усилиях по урегулированию внутриукраинского конфликта, "включая необходимость подготовки объективных докладов о происходящем по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе".
Разговор состоялся по инициативе албанской стороны.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , МИД , ОБСЕ , Албания
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