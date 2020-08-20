Лавров обсудил с председателем ОБСЕ Белоруссию

"Обсуждалась ситуация в Белоруссии в контексте предложений албанского председательства ОБСЕ содействовать диалогу властей и оппозиции. Министр отметил, что необходимо дать белорусам самим разобраться в своих делах, не мешать диалогу между властью и обществом и не навязывать ничего извне, избегать печального опыта "европейского посредничества" на Украине в феврале 2014 года", — отметили в российском дипведомстве.