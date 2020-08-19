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СБУ ответила на слухи о причастности к задержанию 33 россиян в Белоруссии 

Вечерняя Москва и ещё 8 3 часа назад
СБУ ответила на слухи о причастности к задержанию 33 россиян в Белоруссии
Фото: Вечерняя Москва
Служба безопасности Украины отвергла сообщения о причастности к задержанию в Белоруссии 33 россиян. Об этом в среду, 19 августа, заявила пресс-служба СБУ.
Ранее в СМИ появилась информация, что украинские силовики якобы причастны к проведению операции по задержанию в Белоруссии 33 граждан РФ, которых в Минске считают сотрудниками иностранной частной военной компании «Вагнер».
— Данные об участии СБУ в так называемой вагнеровской спецоперации являются фейком, — указано в публикации в Telegram-канале СБУ.
Задержание россиян в Белоруссии
Днем 29 июля белорусские СМИ сообщили о задержании 33 человек. Отмечалось, что все они якобы являются гражданами России. В связи с появлением данной информации российское посольство попросило компетентные органы Белоруссии предоставить официальную информацию. Вскоре дипмиссия РФ получила официальное уведомление.
30 июля госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков сообщил, что в отношении задержанных завели уголовное дело о подготовке терактов.
МИД Белоруссии также потребовал у российского посла Дмитрия Мезенцева объяснить цель нахождения российских военных в Белоруссии. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в РФ частные военные компании находятся вне закона. Он отметил, что в России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет, а есть частные охранные предприятия и частные охранные фирмы. Также Песков добавил, что не располагает какими-либо данными о деятельности ЧВК на территории РФ.
14 августа Генеральная прокуратура РФ сообщила, что задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись на родину. Граждане были переданы в соответствии с нормами законодательства союзных государств. При этом еще один россиян остался в Белоруссии, так как имеет белорусское гражданство.
Стоит отметить, что прежде Киев просил Минск выдать задержанных граждан ему. Когда стало известно, что россияне все же вернулись на родину, президент Украины Владимир Зеленский заявил о несправедливости такого решения.
Читайте также: «Украина лишняя»: почему Лукашенко отказал Зеленскому в выдаче россиян
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , СНГ , Украина , Дмитрий Мезенцев , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Андрей Равков , МИД , Генпрокуратура РФ , СБУ , Минск
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